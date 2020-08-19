За неделю интернет-мошенники обманули 35 кировчан

Не следует переводить деньги на указанные неизвестно кем счета Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кировской области с 10 по 17 августа 35 человек пострадали от действий мошенников, действующих по телефону или через интернет. В общей сложности их обманули на 11 108 055 рублей.

Самые обычные способы и поводы выманить деньги у доверчивых граждан таковы:

- во-первых, можно обманывать тех, кто покупает или продает товары через интернет: «продать» несуществующий товар, получить оплату, а потом отключить телефоны, уничтожить свое объявление и вообще «пропасть с радаров». Можно сделать и хитрее: притвориться покупателем, перевести «аванс», а потом спохватиться и решить вернуть часть суммы – под этим предлогом выведав у продавца реквизиты карты и приходящие СМС для подтверждения операций, и похитить все деньги с его счета – так поступили шесть мошенников;

- во-вторых, можно позвонить владельцу банковской карты под видом сотрудника банка или службы безопасности, и, запугав владельца тем, что якобы кто-то пытается воспользоваться деньгами с его счета, - сделать большой перевод или оформить кредит – опять-таки выведать реквизиты карты и СМС-подтверждения, и в результате снять все деньги со счета. Это более распространенная схема, так сделали 22 преступника;

- два преступления совершены под предлогом помощи в получении кредита. Жители Кировской области искали возможность получения кредита на выгодных условиях в сети Интернет, вводя свои персональные данные. Через некоторое время преступники, представляясь сотрудниками различных банков, звонили потерпевшим и предлагали получить кредиты на выгодных условиях. Для получения кредита необходимо совершить некоторые платы – страховки, комиссии, услуги курьера и т.п. Потерпевшие переводили мошенникам деньги, однако позже тестали требовать дополнительных переводов - на оплату курьера и под иными предлогами. Потерпевшие, поняв, что стали жертвами мошенников, отказались от дальнейших перечислений.

- Одно преступление совершено под предлогом участия в биржевой деятельности на торговых платформах с целью получения дополнительного заработка. «Для удобства управления» под диктовку неустановленных лиц потерпевшие устанавливали программы удаленного доступа к счетам их банковских карт, после чего денежные средства оказались украдены.

В УМВД по Кировской области напоминают, что реквизиты банковских карт, коды подтверждения операций из СМС никому, в том числе и сотрудникам банков, сообщать нельзя. Не следует переводить деньги на указанные неизвестно кем счета, не нужно устанавливать программы , которые могут дать управление вашим счетом неизвестно кому. При покупке товаров и услуг по интернету ознакомьтесь с отзывами тех, кто пользовался этим сайтом ранее. Ищите возможности оплаты товаров при получении.