К 140-летию со дня рождения Александра Грина сделали кинолекторий о его творчестве

Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2020 году. Фото: pixabay.com

20 августа на официальной странице Центра культуры и спорта «Костино» пройдет кинолекторий «Под алыми парусами». Он приурочен к к 140-летию со дня рождения Александра Грина.

Будущий писатель-романтик родился в Слободском 11 августа (23 августа по новому стилю) 1880 года.

Кинолекторий будет посвящен самому знаменитому произведению писателя - повести-феерии «Алые паруса». Публике расскажут о развитии образа алого паруса и его воплощении в современной культуре. В качестве примера современной трактовки образа будет показана видеозапись праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2020 году.

На той же странице появится подборка стихотворений Александра Грина – об этой стороне его творчества мало знают и редко вспоминают.