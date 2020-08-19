Коронавирус в Кирове: 20 пациентов находятся в реанимации

К аппарату ИВЛ подключены четверо кировчан. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки коронавирусом заразились еще 60 жителей Кировской области. Зато выздоровело больше на десяток: 74 пациента накануне выписали из инфекционных стационаров. К сожалению, без жертв не обошлось. По информации федерального оперштаба, в регионе от коронавируса скончался еще один человек.

По состоянию на 19 августа 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 5877 случаев заражения с симптомами болезни;

- 5047 пациентов выздоровели;

- 89 человек умерли;

- 3112 жителя и гостя региона находятся на домашнем карантине;

- 52840 наблюдаемых сняли с него за весь период.

Сейчас 772 пациента с коронавирусом проходят лечение в инфекционных стационарах. У 457 человек из них болезнь осложняется пневмонией. 20 заболевших в тяжелом состоянии госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Четверо из них подключены к аппарату ИВЛ.