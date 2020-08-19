В Кирово-Чепецке временно закроют железнодорожный переезд

Сотрудники ГЖД планируют провести там ремонтные работы по выправке железнодорожного пути Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Кирово-Чепецка могут столкнуться с трудностями при пересечении железнодорожного переезда 1017 километр в деревне Чуваши. Сотрудники ГЖД планируют провести там ремонтные работы по выправке железнодорожного пути. В связи с чем движение автотранспорта по переезду собираются ограничить. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Переезд закроют с 21.00 20 августа до 4.00 21 августа. Для спецтранспорта будут созданы специальные условия. Его будут пропускать в оперативном режиме.

Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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