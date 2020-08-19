В правительстве Кировской области обсудили начало учебного года в вузах

В некоторых вузах вводится свободный график посещения занятий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов обсудил с советом ректоров кировских вузов начало учебного года в условиях продолжающейся эпидемии коронавирусной инфекции.

Он напомнил собравшимся, что следует строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике инфекции. В начале учебного года меры профилактики должны выполняться максимально строго, так как многие студенты приезжают на учебу из районов области и других регионов.

Во всех образовательных организациях на входе должна быть организована бесконтактное измерение температуры как для учащихся, так и для преподавателей, а также обработка рук дезинфицирующими средствами. И для школ, и для вузов согласно рекомендациям должна быть предусмотрена возможность обеззараживания воздуха в местах скопления учащихся. Необходимо соблюдать дистанцию и выполнять рекомендации по обработке помещений. Это должно предотвратить заражение как учащихся, так и преподавателей, особенно людей старше 65 лет – группы риска.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора провести линейки для первых курсов вузов можно только на открытом воздухе и с соблюдением социальной дистанции. Только в соответствии с рекомендациями разрешена и работа бассейнов в спорткомплексах вузов, - только для одной группы учащихся в соответствии с расписанием.

Некоторые вузы уже предприняли меры – например, в МФЮА на сентябрь и октябрь вводится свободный график посещения занятий. В аудиториях установлено специальное оборудование, что позволит транслировать лекции преподавателей онлайн.

20 августа в регион поступит первая партия вакцины против гриппа. Прививочная кампания в этом году будет организована в первую очередь для преподавателей и учащихся, наряду с медицинскими работниками. Для максимального охвата планируется организовать вакцинацию в медпунктах вузов, где привиться смогут как преподаватели, так и студенты.

20 в правительстве области пройдет пресс-конференция, на которой общественности расскажут об организации учебного процесса в новом учебном году, а также об организации бесплатного питания учащимся 1-4 классов в соответствии с поручением президента РФ.