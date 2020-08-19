В Кировской области электрички изменят свое расписание в августе-сентябре

Электропоезд № 6364 сообщением «Ежиха - Киров» будет отправляться в 14:45. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ближайшее время на железной дороге в Кировской области пройдут ремонтные работы. В связи с чем ряд пригородных поездов изменит свое расписание. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

С 25 августа по 8 сентября изменится движение следующих электричек:

- электропоезд № 6358 сообщением «Ежиха - Киров» будет отправляться в 4:32 и прибывать на конечную станцию в 7:14 (ранее поезд прибывал в 7:10).

- электропоезд № 6359 сообщением «Киров - Пижма» будет отправляться в 7:25 (ранее отправлялся в 7:27) и прибывать на конечную станцию в 10:31.

- электропоезд № 6360 сообщением «Пижма - Киров» будет отправляться в 6:44 и прибывать на конечную станцию в 10:10 (ранее прибывал в 10:03).

- электропоезд № 6363 сообщением «Киров - Ежиха» будет отправляться в 8:37 (ранее отправлялся в 10:22) и прибывать на конечную станцию в 11:17 (ранее прибывал в 13:03).

29, 30 августа и 5, 6 сентября:

- электропоезд № 6361 сообщением «Киров - Ежиха будет отправляться из Кирова в 4:35 (ранее отправлялся в 5:25) и прибывать на конечную станцию в 07:38 (ранее прибывал в 8:08);

- электропоезд № 6391 сообщением «Киров - Шабалино» будет отправляться в 4:35 (ранее отправлялся в 6:40 и прибывать на конечную станцию в 8:19 (ранее прибывал в 10:09).

С 24 августа по 7 сентября:

- электропоезд № 6364 сообщением «Ежиха - Киров» будет отправляться в 14:45 (ранее отправлялся в 14:59) и прибывать на конечную станцию в 18:59 (ранее прибывал в 18:00);

- электропоезд № 6365 сообщением «Киров - Пижма» будет отправляться в 13:49 (ранее отправлялся в 13:58) и прибывать на конечную станцию в 17:17(ранее прибывал в 17:14);

- электропоезд № 6367 сообщением «Киров - Ежиха» будет отправляться в 20.03 (ранее отправлялся в 20:20) и прибывать на конечную станцию в 22.43 (ранее прибывал в 22:51);

- электропоезд № 6368 сообщением «Пижма - Киров» будет отправляться в 17:42 и прибывать на конечную станцию в 21:12 (ранее прибывал в 21:04);.

- электропоезд № 6393 сообщением «Киров - Шабалино» будет отправляться в 15:49 (ранее отправлялся в 16:00) и прибывать на конечную станцию в 19:05 (ранее прибывал в 19:12);

- электропоезд№ 6394 сообщением «Шабалино - Киров» будет отправляться в 20:03 (ранее отправлялся в 19:36) и прибывать на конечную станцию в 22.57 (ранее прибывал в 22:27);

- электропоезд. № 6395 сообщением «Киров - Шабалино» будет отправляться в 18:02 и прибывать на конечную станцию в 21:21 (ранее прибывал в 21:12)

C 25 августа по 8 сентября сократится маршрут следующих поездов:

- электропоезд № 6351 сообщением «Киров - Котельнич-1» будет следовать до станции Оричи. Отправление из Кирова запланировано на 09:30, прибытие на станцию Оричи в 10:31;

- электропоезд № 6352 сообщением «Котельнич-1 - Киров» будет следовать в сообщении «Оричи – Киров». Отправление из Оричей запланировано в 12:35, прибытие в Киров в 13:36.

Актуальное расписание пригородных поездов можно узнать на официальном сайте ГЖД.