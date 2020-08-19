Пасмурно и ветрено: погода в Кирове на среду, 19 августа

До трех часов дня ожидается облачная погода, позже небо закроет тучами. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Зонтики можно сложить, но далеко не убирать. В среду, 19 августа, в Кирове ожидается прохладная и пасмурная погода. До трех часов дня будет облачно, позже небо закроют тучи. Однако осадков синоптики не предвещают. Теплом день тоже не порадует: максимальная отметка, которую покажут термометры - +13 градусов. Кроме того, местами ожидаются порывы ветра до 13 м/с, так что советуем одеться потеплее.

Прогноз подготовлен с помощью сервиса rp5.ru.

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