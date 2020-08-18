Для кировских автомобилистов на месяц перекрыли улицу Стахановскую

До 17 сентября кировчанам придется искать другие варианты проезда. Фото: pixabay.com

В Кирове на месяц перекрыли улицу Стахановскую. С 17 августа по 17 сентября 2020 года проезд для транспорта будет ограничен. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Причиной перекрытия стало устройство теплоснабжения для строящегося магазина. Сейчас на участке ведутся земляные работы. Отрезок дороги, начиная от дома №42 по улице Орджоникидзе, недоступен для автомобилистов. Исключение - экстренные службы: подрядчик обязан обеспечить их проезд.

Кировчанам советуют строить маршруты заранее. Альтернативными путями могут быть улицы Краснофлотской, Крупской, Орджоникидзе, Дзержинского.