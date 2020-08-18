В Котельниче создали интерактивную карту с местами боевой и трудовой славы

На карте можно увидеть места боевой и трудовой славы. - vk.com/kkmuzeum

В центре развития туризма рассказали, что на интерактивной карте можно найти достопримечательности, связанные с Великой Отечественной войной. Среди них – бывшие здания эвакогоспиталя, детские дома и заводы. Также на карте отмечены памятники, мемориальные доски и названные в честь героев-земляков улицы.

Напомним, что создатель карты – Котельничский краеведческий музей приурочил свой проект к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Творение можно найти на сайте организации.