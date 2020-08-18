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Киров наводнили фальшивые пятитысячные купюры

За шесть месяцев текущего года зафиксировано 58 случаев сбыта поддельных денег
Виктор КарповВиктор КарповВикторКарпов
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На оригинальной купюре имеются водяные знаки, видимые при рассмотрении на просвет.

На оригинальной купюре имеются водяные знаки, видимые при рассмотрении на просвет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области участились случаи «хождения» фальшивых купюр. Только за прошедшую неделю полицейскими изъято из оборота несколько поддельных пятитысячных купюр. Один из случаев произошел в продуктовом магазине по улице Ленина. Кировчанин попытался расплатиться купюрой «банка приколов». В итоге его задержали сотрудники Росгвардии.

В целом за шесть месяцев текущего года на территории Кировской области зафиксировано 58 случаев сбыта поддельных купюр. Большинство выявленных подделок обнаруживается при пересчете выручки в банках. Сотрудники полиции отмечают, что «это указывает на ненадлежащую проверку на подлинность денежных средств сотрудниками торговых точек». К примеру, поддельная пятитысячная купюра оказалась в выручке кировского предприятия, что и было замечено 23 июня при пересчете денег в банке.

В пресс-службе МВД рассказали, что подлинность купюр можно определить по следующим признакам:

- Все рисунки, линии отпечатаны на денежном знаке четко, без размытия;

- Номера на купюре совпадают друг с другом, а краска, которой они напечатаны, не осыпается;

- На купюре имеются водяные знаки, видимые при рассмотрении на просвет;

- Текст «Билет Банка России» и метки для людей с ослабленным зрением чувствуются на ощупь;

- Отверстия микроперфорации ровные и аккуратные;

- Банкноты имеют защитные элементы, напечатанные особой краской, меняющей цвет при осмотре под разными углами;

- Имеется особая металлизированная нить на оборотной стороне денежного знака;

- Элементы с микротекстом на оборотной стороне купюры, которым напечатан ее номинал и аббревиатура «ЦБР»;

- Светящиеся в ультрафиолетовом спектре специальные нити, сама купюра в ультрафиолете светиться не должна;

- Особые метки, видимые при рассмотрении в инфракрасном спектре.

Сотрудники полиции призывают кировчан быть внимательнее во время расчета наличными и проверять купюры на месте.

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