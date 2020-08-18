В июле оборот предприятий общепита Кировской области составил 601,9 млн рублей

Оборот предприятий общепита Кировской области в 2020 составил 601,9 млн рублей. - kirovstat.gks.ru

Кировстат привел данные оборота предприятий общепита области за июль. В сравнении с июнем, в прошлом месяце рост составил чуть выше 32%. В сравнении с июлем 2019 года разница оказалась довольно большая – 40%.

А вот розничная торговля в регионе оживает намного быстрее общепита. Она осталась практически на уровне июля 2019 года и составила 94%.

Напомним, что общепит в Кировской области открыли в полном объеме только 25 июня.