С 19 августа в Кирове изменится маршрут двух автобусов

Корректировки коснутся автобусов, которые следуют по маршрутам №12 и №90. Фото: admkirov.ru

В Кирове свой маршрут изменят два городских автобуса. Об это сообщили в Центральной диспетчерской службе.

Корректировки коснутся автобусов, которые следуют по маршрутам №12 и №90. Это связанно с проведением работ по обустройству ливневой канализации на улице Мостовицкой.

С 19 августа маршрут №12 будет следовать от ул. Слобода Столбики по ул. Ивана Попова - ул. Чистопрудненской - ул. Украинской. Затем - обычным маршрутом.

Автобус №90 будет двигаться от ул. Слобода Столбики по ул. Ивана Попова – ул. Щорса – далее существующим маршрутом.

Все изменения утверждены постановлением администрации города Кирова и имеют временный характер. Они будут действовать до 11 сентября.