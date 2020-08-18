Кировчанина обманули при покупке через Интернет

Обманутый покупатель обратился в полицию, которая сейчас и пытается установить личность злоумышленника.

39-летнего кировчанина обманули мошенники при покупке кофе-машины через интернет.

Он перечислил за покупку утребуемые 27 тысяч рублей и стал ждать доставки. Но не дождался. Попытался связться с продавцом, но мошенник не вышел на связь; телефоны «интернет-магазина» не отвечали. Сайт, на котором он когда-то нашел объявление о продаже, исчез.

Тогда обманутый покупатель обратился в полицию, которая сейчас и пытается установить личность злоумышленника.

Полиция снова напоминает гражданам об осторожности при сделках по телефону или через интернет. Обязательно проверяйте надежность контрагента по отзывам в сети, и не спешите переводить деньги на счета незнакомцам.