В Кирове подвели итоги ЕГЭ

из-за эпидемии ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые планируют продолжить свое обучение в высших учебных заведениях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство образования Кировской области подвело итоги единого государственного экзамена. В 2020 году ЕГЭ проводился в два периода: основной (с 3 по 25 июля) и дополнительный (с 3 по 8 августа).

В регионе его сдавали 5 301 человек, в том числе: из общеобразовательных организаций – 4 970 выпускников текущего года; из профессиональных образовательных организаций – 55 человек; выпускников прошлых лет – 276 человек. Всего было сдано 16 449 экзаменов.

Самыми востребованными предметами для сдачи ЕГЭ стали: русский язык (его сдавали 5 099 человек), математика профильного уровня (3 132 участника), обществознание (2 579 человек), физика (1 136 человек) и биология (1 193 участника). Напомним, что в этом году из-за эпидемии ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые планируют продолжить свое обучение в высших учебных заведениях.

По итогам основного и дополнительного периодов ЕГЭ 105 результатов участников ЕГЭ в Кировской области оценены максимально. Участники ЕГЭ получили 100-балльные результаты по таким предметам, как русский язык – 47 человек, химия – 17 выпускников, математика (профильный уровень), информатика и история – по 10 человек, обществознание – 6 участников, литература – 3 человека и по одному человеку – по физике и географии.

Две участницы ЕГЭ набрали по 100 баллов по трем предметам: выпускница средней школы поселка Кумёны получила максимальные баллы по русскому языку, истории и обществознанию, а также выпускница лицея № 21 г. Кирова (русский язык, информатика, математика профильного уровня). Двухсотбалльниками стали выпускники Образовательного центра г. Зуевки (русский язык и литература), ВГГ г. Кирова (русский язык и история), КЭПЛ г. Кирова (русский язык и литература), два выпускника Лицея естественных наук г. Кирова (русский язык и химия), два выпускника КФМЛ г. Кирова (информатика и математика профильного уровня).

Из общеобразовательных организаций лидерами по количеству стобалльников являются: КФМЛ г. Кирова и Лицей естественных наук г. Кирова – по 11 максимальных результатов, лицей № 21 г. Кирова – 9, ВГГ г. Кирова – 7, КЭПЛ г. Кирова – 5, гимназия г. Слободского – 4, по 3 стобалльных результата в средней школе пгт Кумёны, Гимназии № 46 г. Кирова, средней школы № 20 г. Кирова, средней школы с УИОП № 51 г. Кирова, ЛИнТех № 28 г. Кирова.

Более 80 баллов получили участники ЕГЭ по следующим предметам:

• русский язык – 1742 чел. (34,2%)

• математика профильного уровня – 184 (5,9%)

• физика – 78 (6,9%)

• химия – 148 (18,7%)

• информатика – 131 (22,1%)

• биология – 57 (4,7%)

• история – 121 (12,8%)

• география – 16 (14,7%)

• английский язык – 170 (32,5%)

• немецкий язык – 2 (25,0%)

• обществознание – 362 (14,1%)

• испанский язык – 2 (100,0%)

• литература – 19 (5,8%)

Конфликтная комиссия рассмотрела 189 апелляций о несогласии с выставленными баллами. 30 апелляций удовлетворено, 159 отклонено.