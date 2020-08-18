Зонтики не убираем: погода в Кирове на вторник, 18 августа

С полудня и до вечера, с перерывами, синоптики обещают небольшой дождь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У природы нет плохой погоды! Но это не точно. Во вторник, 18 августа, в Кирове ожидается все такое же пасмурное небо и осадки. Утром кировчане еще смогут увидеть небо и солнышко. С полудня же и до вечера, с перерывами, синоптики обещают небольшой дождь. Днем температура поднимется максимум до +15 градусов и к вечеру опустится до +8. Сильного ветра синоптики не обещают.

Прогноз подготовлен с помощью сервиса Яндекс.Погода.

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