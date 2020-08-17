Подведены итоги кокурса «Лучшая клумба микрорайона ДСК»

Жители микрорайона представляли на конкурс фотографии благоустроенных во дворах цветников. Фото: www.admkirov.ru

В центре местной активности Первомайского района (ул. 60 лет Комсомола, 17, каб 9) прошел конкурс «Лучшая клумба микрорайона ДСК».

В течение месяца жители микрорайона могли представить на конкурс фотографии благоустроенных во дворах цветников. Конкурсная комиссия выбирала лучшие творческие работы по оригинальности дизайна и оформления клумбы, многоцветию, уходу и содержанию цветников летом. Все желающие могли проголосовать за понравившуюся клумбу с помощью «лайков» в группе центра местной активности «Вконтакте».

В итоге конкурсная комиссия отметила работы активистов 17 домовых активов:

- ул. 60 лет Комсомола, 14;

- ул. 60 лет Комсомола, 17;

- ул. 60 лет Комсомола, 19;

- ул. 60 лет Комсомола, 21;

- ул. 60 лет Комсомола, 23;

- ул. Павла Корчагина, 213 Б;

- ул. Павла Корчагина, 223 кор 1;

- ул. Павла Корчагина, 223 кор. 2;

- ул. Павла Корчагина, 232;

- ул. Павла Корчагина, 234;

- ул. Павла Корчагина, 236;

- ул. Павла Корчагина, 238;

- ул. Павла Корчагина, 236 кор.1;

- ул. Павла Корчагина, 240 кор.1;

- ул. Павла Корчагина, 240 кор.3;

- ул. Торфяная, 11 кор.1;

- ул. Торфяная, 9.