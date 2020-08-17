Кировская полиция сняла с поезда тюменца, перевозившего запрещенные вещества

Подозрительного мужчину заметили сотрудники транспортной полиции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове с поезда сняли жителя Тюменской области с наркотиками в сумке. Об этом сообщает Кировское ЛО МВД на транспорте.

В одном из плацкартных вагонов поезда Санкт-Петербург - Тюмень сотрудники транспортной полиции обнаружили подозрительного 29-летнего молодого человека. При досмотре личных вещей тюменец безрезультатно пытался спрятать два пакетика с белым веществом. Предмет изъяли, а самого мужчину задержали.

Экспертиза показала: в пакетиках было именно то, что и ожидали - наркотическая смесь общим весом в 1,49 грамм. Следственный отдел кировской транспортной полиции завел уголовное дело за хранение и перевозку наркотиков. Теперь молодому человеку грозит срок до трех лет тюрьмы.