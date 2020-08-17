Кировчанка спасла маленькую девочку, которую зажало в дверях автобуса

Татьяна Бесчастных оказала девочке первую медицинскую помощь и психологически ее поддержала. Фото: 43.мвд.рф

Сотрудники МДВ по Кировской области наградили кировчанку, которая спасла ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Татьяна Бесчастных стала очевидцем ДТП. Находясь на остановке она увидела, что маленькой девочке зажало ногу в дверях автобуса, в это время общественный транспорт уже начал движение. Татьяна схватила ребенка на руки и закричала водителю, чтобы тот остановился. Все это время женщина держала ребенка до полной остановки автобуса. После этого Татьяна позвонила матери девочки и рассказала о случившимся. Кроме того, кировчанка оказала девочке первую медицинскую помощь и психологически ее поддержала.

- За содействие органам внутренних дел в выполнении возложенных на них задач приказом УМВД России по Кировской области от 6 августа 2020 года Татьяне Бесчастных объявлена благодарность, - сообщили в пресс-службе МВД по Кировской области.

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