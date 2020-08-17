В Кировской области расчистили водоохранные зоны Хлыновки и Вятки

В конце концов должен быть создан единый велосипедный и пеший прогулочный маршрут вдоль реки Вятка и Ежовского родниково-озерного комплекса. Фото: Владислав Николаенко

Представители регионального министерства охраны окружающей среды, Кадастровой палаты по Кировской области и волонтеры общественного движения «30 скверов» - всего более 30 человек - 14 августа провели уборку территории водоохранной зоны рек Хлыновка и Вятка. Они расчистили побережье Вятки от улицы Пристанской до бывшего порта города Кирова. Неравнодушные жители региона очистили насыпь, ведущую от нижней набережной Кирова до границ Ежовского родниково-озерного комплекса, убрали мусор.

Заместитель директора Кадастровой палаты по Кировской области Вячеслав Тюлькин рассказал, что в дальнейшем здесь проведут пешую тропу, устроят велосипедную дорожку. В конце концов должен быть создан единый велосипедный и пеший прогулочный маршрут вдоль реки Вятка и Ежовского родниково-озерного комплекса.

Координатор проекта «30 скверов» Светлана Кекина отметила важность подобных мероприятий.

— Сегодняшняя уборка территории называется «правильный субботник». То есть мы не только прибираемся и делаем хорошее дело, но еще и общаемся. Вместе с участниками субботника мы экскурсионно осмотрели местность, узнали о перспективах его развития. Надеемся, что это место будет развиваться. Наша задача не просто убирать мусор, высаживать деревья, устанавливать скамейки в, казалось бы, забытых местах, но и наполнять их жизнью и узнавать об определенном месте новые факты, - добавила Светлана Кекина.