В Богородском районе признали невменяемым пенсионера, пытавшегося убить свою семью

Приговором для мужчины стало принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Богородском районе осудили 72-летнего пенсионера, попытавшегося убить свою семью. По сообщению областного Следкома, инцидент случился в прошлом году, 6 сентября, в одной из квартир райцентра.

Конфликт развернулся внезапно - пенсионер был пьян, что и стало, возможно, толчком к действиям. Доподлинно неизвестно, какие разногласия послужили причиной, однако в результате ссоры мужчина схватил ружье и выстрелил в сторону своей 47-летней дочери. Пуля попала в живот, ранив женщину, однако той удалось сбежать из квартиры.

Тогда пенсионер переключился на 68-летнюю супругу, попытавшись выстрелить в нее, а после начав бить. Однако женщина оказалась не промах - сумела дать отпор, выхватить ружье и с ним сбежать из квартиры. Пенсионер кинулся следом, где его и задержала полиция.

Дочь с огнестрельным ранением срочно госпитализировали и оказали ей необходимую помощь. Женщина, к счастью, осталась жива. Ее отца же доставили в полицию.

По факту покушения на убийство двух лиц возбудили уголовное дело. Судмедэкспертиза показала: мужчина страдал и страдает хроническим психическим расстройством, не позволяющим осознавать опасность своих действий и управлять ими. В итоге суд вынес приговор: принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа, где за пенсионером будут усиленно наблюдать.