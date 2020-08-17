В Кирове продается фитнес-клуб за 2 миллиона рублей

Фитнес-клуб расположен по адресу ул. космонавта Владислава Волкова, 3а. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Кирове на продажу выставили фитнес-клуб на ул. космонавта Владислава Волкова, 3а. Об этом сообщили собственники заведения в социальных сетях.

За фитнес-клуб планируют выручить 2 миллиона рублей. В объявлении говорится, что новым владельцам перейдет товарный знак и готовая клиентская база. Помимо этого, у клуба отсутствуют какие-либо задолженности, а покупателю обещают предоставить всю отчетность по зарплатному фонду, прогнозы трат и прибыли.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Кирове на реализацию выставлены несколько крупных бизнес проектов. Среди них несколько гостиниц и офисный центр с рестораном. Такая ситуация на рынке сложилась из-за ограничительных мер, которые продолжают действовать в Кировской области из-за пандемии коронавируса. Так, фитнес-клубы были закрыты с марта текущего года.

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