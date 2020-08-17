Капитан ХК «Родина» объявил о завершении карьеры

Сергей Перминов рассказал, что завершил карьеру из-за травмы. Фото: hc-rodina.ru

Нападающий кировской «Родины» Сергей Перминов сообщил о завершении спортивной карьеры. Причиной тому стала травма, которая не позволяет игроку полноценно готовиться к сезону. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

- Были сделаны всевозможные обследования благодаря клубу, но к сожалению, пришлось принять вот такое решение, - рассказал Сергей Перминов. - Ситуация может стать еще хуже. Играть на уколах и обезболивающих следующий сезон я посчитал бессмысленно. Нужно уважать партнеров, руководство клуба, самое главное, всех болельщиков. Нужно играть на все сто или вообще не выходить.

Сейчас контракт с хоккеистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

- В любом случае я смотрю с оптимизмом в будущее, буду приходить на матчи, чем смогу - всегда ребятам помогу, - поделился Сергей Перминов. - Хочется сказать огромное спасибо болельщикам за ту теплоту, которую они дарили мне долгие годы.

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