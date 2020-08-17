Займы выданы на производство эффективных лекарственных препаратов и медицинских изделий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области действует фонд развития промышленности, помогающий предприятиям осваивать выпуск новой продукции, а также расширять или модернизировать уже действующее производство продукции гражданского назначения.

Так, две кировские фармацевтические компании получили льготные займы. Компания «Нанолек» получила сертификат на сумму более 417 млн рублей, «АВВА РУС» — на 150 млн рублей на производство эффективных российских лекарственных препаратов и медицинских изделий, необходимых здравоохранению.

Компания «Нанолек» хочет обеспечить государство лекарственными препаратами для борьбы с коронавирусной инфекцией. При реализации проекта будет создано 15 новых рабочих мест, а дополнительные налоговые поступления в областной бюджет составят 69 млн рублей. Фармпредприятие «АВВА РУС» намерено организовать производство лекарственных препаратов, для борьбы с эпидемиологическими заболеваниями. При этом дополнительные налоговые поступления составят 32 млн рублей.