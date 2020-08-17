Кировчан просят помочь бездомным животным

Помочь животным могут все неравнодушные кировчане. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По сообщению пресс-службы горадминистрации, ко Всемирному дню бездомных животных Центр местной активности Октябрьского района запустил благотворительную акцию. Любой желающий может помочь приютским животным. И руководители ЦМА призывают всех неравнодушных горожан присоединиться к мероприятию и внести посильный вклад.

Так, животным очень нужны пледы (в любом состоянии), подстилки, одноразовые пеленки, игрушки, поводки, наполнители, корма, крупы. Для послеоперационных бандажей и попон необходимы чистые трикотажные изделия.

Благотворительная акция продлится до 15 сентября. Все вещи можно принести в ЦМА по Октябрьскому району, адрес: Киров, улица Ломоносова, 33. Необходима предварительная запись по телефонам:

- 89127341579 Юлия Овчинникова;

- 89127343592 Ирина Новомлинская.