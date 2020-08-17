Коронавирус в Кирове: в отделении реанимации находятся 18 пациентов

За прошедшие сутки в регионе выявлен еще 51 новый случай заражения COVID-19. Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным министерства здравоохранения Кировской области, за прошедшие сутки в регионе выявлен еще 51 новый случай заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Из инфекционных больниц выписали всего 19 выздоровевших. Известно, что у них болезнь протекала с симптомами ОРВИ и вирусной пневмонией.

Сейчас в инфекционных стационарах проходят лечение 813 пациентов, у 495 из них заболевание протекает с пневмонией. В отделении реанимации находятся 18 пациентов. Четыре человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Дома, под наблюдением медиков, находятся 3062 человека. Среди них не выявлено ни одного зараженного. За весь период с домашнего наблюдения сняли 52358 жителей региона.

За минувшие сутки в Кировской области скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Такие данные приводит федеральный сайт стопкоронавирус.рф.

Таким образом, по состоянию на 17 августа 2020 года в нашем регионе зарегистрировали:

- 5760 случаев заражения коронавирусом;

- 4911 пациентов вылечились;

- 87 заболевших умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф.