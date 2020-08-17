Дождь и ветер: погода в Кирове на понедельник, 17 августа

В 7 утра начнется дождь, который грозит пройти аж до самого полудня. Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода снова портится! В понедельник, 17 августа, кировчанам придется прятаться под зонтики. По прогнозу синоптиков, уже с шести утра с неба начнет покапывать. В 7 же утра начнется дождь, который грозит пройти аж до самого полудня. Во второй половине дня осадков уже не ожидается. День в общем и целом обещает быть пасмурным и холодным. Максимальное значение температуры на завтра - +14 градусов. Кроме того, местами обещаются порывы ветра до 12 м/с.

Прогноз подготовлен с помощью сервиса rp5.ru.

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