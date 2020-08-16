Кировчанин пытался оплатить продукты фальшивой пятитысячной купюрой

Кировчанин попытался расплатиться в магазине фальшивыми деньгами. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кировчанин попытался расплатиться в магазине фальшивой купюрой. Как сообщила пресс-служба областного управления Росгвардии, инцидент произошел на днях в одном из продуктовых магазинов по улице Ленина.

Сигнал тревоги поступил около девяти часов утра. Прибывший по вызову экипаж обнаружил терпеливо дожидавшегося их мужчину. Продавец пояснил, что кировчанин попытался всучить за продукты фальшивые деньги. А именно - пятитысячную купюру «банка приколов», которые время от времени еще пытаются использовать мошенники. Однако работник магазина заметил фальшивку и немедленно нажал на тревожную кнопку.

Росгвардейцы задержали мужчину и вызвали полицию. Неплатежеспособного кировчанина передали прибывшим стражам порядка, с которыми ему теперь и предстоит дальнейшее разбирательство.