Кировчане могут посмотреть на фрагмент Вятского кремля

Новый арт-объект появился в Кирове совсем недавно. Фото: Эдуард Филиппов, visitkirov.ru

В Кирове появился новый арт-объект - древний и прекрасный. Совсем недавно от мусора и зарослей очистили фрагмент Вятского кремля, открыв вид на Трифонов монастырь и часть стены, некогда окружавшей город. Об этом рассказал Центр развития туризма Кировской области.

Уже сейчас горожане могут полюбоваться прекрасным видом, который приводил в восторг еще жителей старинной Вятки. А в дальнейшем на этом месте (Динамовский проезд, 26, 28) есть возможность организации смотровой площадки, откуда можно будет насладиться видом на монастырь и перезвоном колоколов.

Для справки, Вятский кремль - кирпичная ограда с башенками, которую возвели в начале XIX века. Построена она была на месте деревянных укреплений сооружения еще более древнего - Хлыновского кремля. Сейчас фрагмент кирпичной арки открыт для всех желающих.