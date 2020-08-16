Кировчане 17 августа останутся без электричества

В некоторых домах свет пропадет на весь день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 17 августа, половина жителей Кирова не обнаружат в доме свет. АО «Горэлектросеть» опубликовало график плановых отключений.

Электричество пропадет точечно по всему городу. Самые удачливые останутся без него на пару часов. А некоторым придется провести без электричества весь рабочий день. Так что советуем заранее зарядить все необходимые гаджеты.

Список адресов, по которым 17 августа отключат электричество, вы можете посмотреть на картинке ниже.