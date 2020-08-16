Кировчане 17 августа останутся без электричества

В некоторых домах свет пропадет на весь день.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В понедельник, 17 августа, половина жителей Кирова не обнаружат в доме свет. АО «Горэлектросеть» опубликовало график плановых отключений.
Электричество пропадет точечно по всему городу. Самые удачливые останутся без него на пару часов. А некоторым придется провести без электричества весь рабочий день. Так что советуем заранее зарядить все необходимые гаджеты.
Список адресов, по которым 17 августа отключат электричество, вы можете посмотреть на картинке ниже.
Электричество отключат точечно по всему Кирову. Фото: geskirov.ru