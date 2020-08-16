Коронавирус в Кирове: 771 пациент лечится в инфекционном стационаре

В отделении реанимации сейчас находятся 18 пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области заразились коронавирусом еще 63 человека. Взамен им из инфекционных стационаров выписали 25 вылечившихся пациентов. Кроме того, по данным федерального оперштаба, накануне от новой болезни скончался еще один кировчанин.

Таким образом, по состоянию на 16 августа 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 5709 случаев заражения с симптомами болезни;

- 4892 человека выздоровели;

- 86 пациентов умерли;

- 3040 жителей и гостей области находятся на домашнем карантине;

- 52251 человек снят с него за весь период.

Сейчас в инфекционных стационарах круглосуточно лечат 771 пациента с коронавирусом. У 472 из них болезнь осложнена пневмонией. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 18 человек. Пятеро из них подключены к аппарату ИВЛ.