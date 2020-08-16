Ярче и теплее: погода в Кирове в воскресенье, 16 августа

В воскресенье, 16 августа, в Кирове ожидается потепление до +19 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице станет чуть-чуть теплее. В воскресенье, 16 августа, в Кирове ожидается потепление до +19 градусов. День в целом обещает быть не слишком пасмурным. Осадков синоптики также не прогнозируют. Температурный пик придется на полдень, а остынет воздух уже к шести часам вечера. Сильного ветра не ожидается, однако местами возможны порывы до 8 м/с.

Прогноз подготовлен с помощью сервиса rp5.ru.

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