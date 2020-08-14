Кировская область готова бесплатно кормить младшеклассников

Учащимся первой смены будет предоставляться завтрак, учащимся второй смены - обед. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России принял решение обеспечить бесплатным питанием всех учащихся начальных классов страны в школах, где пищеблоки признаны соответствующими требованиям.

Кировская область вошла в число регионов-получателей федеральной субсидии на оплату горячего питания учащихся начального звена. Первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов сообщил, что область готова организовать бесплатное горячее питание с 1 сентября. Единственное условие: директоры школ должны будут поддерживать школьные столовые и буфеты в состоянии, удовлетворяющем всем установленным требованиям. При нарушении этого условия обязательства организовать бесплатное питание лягут на региональный бюджет. Средства в районные бюджеты будут направлены в форме субсидии исходя из стоимости обеда и завтрака, количества детей и продолжительности учебной недели – 5 или 6 учебных дней.

Организация питания будет проходить вместе с родительским сообществом и общественными организациями. До 1 сентября на сайтах школ должно быть размещено разработанное меню на 2 недели. Меню должно быть согласовано с родительским комитетом школы. Родители учеников каждой школы должны ознакомиться с подробной информацией и взаимодействовать с руководством образовательной организации по всем возникающим вопросам.

Министерство образования Кировской области совместно с Роспотребнадзором будет следить за выполнением направленных рекомендаций с начала учебного года. Контроль будет установлен как за организацией горячего питания учащихся начального звена, так и за организацией учебного процесса в условиях коронавирусной инфекции.

Учащимся первой смены будет предоставляться завтрак, учащимся второй смены - обед. Завтрак должен состоять из закуски, горячего блюда и горячего напитка. Обед будет включать закуску (салат или свежие овощи), первое и второе блюдо, напиток. В школах для детей с ограниченными возможностями здоровья на средства федеральной субсидии будет предоставляться обед.