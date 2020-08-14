В Зуевке учительницу осудили за истязание своих учеников

Суд приговорил женщину к трем годам тюрьмы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учительницу в Зуевке осудили за издевательство над детьми. По сообщению Следкома и прокуратуры Кировской области, в течение месяца она била двух своих учеников.

Жертвами 65-летней учительницы стали двое мальчиков девяти и десяти лет. С января по февраль 2020 она систематически била ребят, прекрасно зная, что дети не могут дать ей отпор в силу возраста. Так, к примеру, могла с силой ударить мальчиков по голове ладонью или школьным дневником.

На бывшую учительницу завели уголовное дело за «истязание малолетних». Суд вынес приговор: три года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Кроме того, еще пару лет женщина не сможет заниматься никакой деятельностью, связанной с воспитанием детей.