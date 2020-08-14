В Кирове иномарка сбила 75-летнюю пенсионерку

Авария произошла на улице Луганской. Фото: vk.com/gibdd43

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых два человека получили травмы. Об этом сообщили в пресс-служб ГИБДД по Кировской области.

Во вторник, 13 августа, в 15.34 на улице Луганской произошла авария. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Transporter сбил 75-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии кировчанка получила травмы. К счастью, они оказались несерьезными и помощь врачей ей не понадобилась.

В селе Лаж в Лебяжском районе на улице Советская водитель Mitsubishi протаранил опору ЛЭП. Сейчас 48-летний мужчина находится в больнице с серьезными травмами.

Водитель Mitsubishi протаранил опору ЛЭП. Фото: vk.com/gibdd43

Госавтоинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.