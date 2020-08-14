Коронавирус в Кирове: еще один зараженный скончался

В реанимации сейчас находятся 18 пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области выявили еще 54 новых случая заражения коронавирусом. Выписанных примерно столько же. Накануне из инфекционных стационаров выписали 52 пациентов, вылеченных от COVID-19. По данным федерального оперштаба, накануне от коронавируса скончался еще один житель нашего региона.

Таким образом, по состоянию на 14 августа 2020 года в Кировской области выявили:

- 5594 случаев заражения коронавирусом с симптомами болезни;

- 4745 заболевших выздоровели;

- 84 пациента умерли - по информации сайта стопкоронавирус.рф;

- 3140 жителей и гостей региона находятся на домашнем карантине;

- 51784 человека сняли с него за весь период.

В инфекционных стационарах сейчас проходят лечение 756 зараженных коронавирусом. У 509 из них диагностирована пневмония. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 18 человек. Шесть из них подключены к аппарату ИВЛ.