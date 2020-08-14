Все так же безрадостно: погода в Кирове в пятницу, 14 августа

Небо вновь плотно укроют тучи, однако осадков не ожидается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода остается без изменений. В пятницу, 14 августа, в Кирове ожидается очередной пасмурный день. Температура воздуха днем составит +16 градусов, и останется такой до ночи. В темное время суток термометр покажет отметку в +12 градусов. Небо вновь плотно укроют тучи, однако осадков не ожидается, как и сильного ветра.

Прогноз подготовлен с помощью сервиса Яндекс.Погода.

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