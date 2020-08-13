Не во всех районах Кировской области качество питьевой воды соответствует нормам

Качество воды в некоторых районах Кировской области не соответствует нормам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году Роспотребнадзор проверил 17 водоснабжающих организаций по Кировской области. Пробы воды взяли на 59 объектах. В результате выявили 27 санитарных нарушений и составили 18 протоколов.

Всего было исследовано 1909 проб воды из источников питьевого водоснабжения по санитарно-химическим показателям и 2112 проб по микробиологическим показателям. Из разводящей сети области взяли 3804 пробы по санитарно-химическим показателям и 5965 по микробиологическим показателям. Выяснилось, что 30,4% проб не соответствует нормам по санитарно-химическим показателям и 2,9% - по микробиологическим.

Так, в Нагорском районе 27,5% питьевой воды не соответствует гигиеническим требованиям, а в Даровском районе – 14,6%. Также в Богородском, Слободском, Оричевском и Опаринском районах и в Нововятске отмечено повышенное содержание химических частиц. Из разводящей сети неудовлетворительными оказались пробы в нескольких районах области: Опаринском, Сунском и Немском.

По итогам проверок в адрес водоснабжающих организаций и в органы местного самоуправления направлено 48 уведомлений о несоответствии питьевой воды нормативам. Намечен план мероприятий по улучшению ее качества.