Кировчан просят помочь в поисках мужчины, пропавшего неделю назад

В последний раз мужчину видели шесть дней назад. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают жителя областного центра, пропавшего почти неделю назад. Николая Коротких в последний раз видели 7 августа 2020 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Николаю Владимировичу 59 лет, его рост 170 см, среднего телосложения, темные с сединой волосы, карие глаза. Уходя из дома, мужчина надел серую футболку, черные штаны, черные кроссовки и камуфляжную бейсболку.

Всех, кому известно что-либо о местонахождении Николая Владимировича, просьба позвонить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.