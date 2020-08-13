В Кирове за коммерческий подкуп осудили техдиректора нижегородского завода

За совершение подкупа мужчина заплатит судебный штраф - 30 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове оштрафовали техдиректора одного из заводов в Нижнем Новгороде. Как сообщает областной Следком, мужчину обвинили в коммерческом подкупе.

В ноябре 2019 года наш «герой» получил от кировчанина, представителя одной из госкомпаний, 150 тысяч рублей. За деньги обвиняемый, будучи техническим директором завода по производству сельхозтехники, должен был заключать между двумя организациями договора и сделки на предмет использования этой самой техники. Интеграция между регионами не состоялась: обвиняемого в момент передачи денег задержали сотрудники кировского ФСБ.

На мужчину завели уголовное дело по статье «коммерческий подкуп». Суд вынес решение: прекратить преследование и назначить наказание в виде штрафа. Отделался обвиняемый суммой в 30 тысяч рублей.