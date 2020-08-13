Кировская аптечная сеть подала иск о несостоятельности

ООО «Фармстиль» зарегистрирована в августе 2011 года. Фото: Тимур ХАНОВ

Кировская аптечная сеть ООО «Фармстиль» 12 августа подала иск о признании себя банкротом. Заявление о несостоятельности рассмотрит Арбитражный суд Кировский области. Известно, что у компании накопились долги в размере более 3 миллионов рублей. Отметим, что на данный момент иск к производству еще не принят.

Исходя из выписки ЕГРЮЛ, ООО «Фармстиль» зарегистрирована в августе 2011 года с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Ее учредителями являются Токаревы Евгений и Людмила. Фирма занимается розничной торговлей лекарствами.

В судах в качестве ответчика фирма выступала 21 раз. В основном претензии к компании возникали со стороны Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Связаны они были с задолженностями по оплате вознаграждения по договорам на оказание услуг. Кроме того, с фирмой несколько раз судились арендодатели, которым «Фармстиль» не платил за аренду помещений.

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