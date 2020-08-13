В Кирове открылся информационный чат-центр

Жители получат ответы о электронных проездных максимально быстро. - https://www.admkirov.ru

Раньше жители города могли сообщить о проблеме и узнать их решение только по телефону диспетчерам или дежурным операторам. С первого августа кировчане получают ответы по работе транспортных карт и работе претензионного центра в чате. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Задать вопросы, связанные с использованием транспортных карт (по услугам школьного питания и оплаты проезда), а также банковских карт в части оплаты проезда в общественном транспорте, можно через чат-центр, - объяснила ЦДС. - Для этого открыто несколько сервисов. Так, текстовые сообщения (в том числе с вложением документов) отправляются в мессенджере Viber на номер 8-922-912-99-99. Обращаем внимание, что аудио- и видео- звонки по этому номеру не принимаются. Также можно отправить сообщение через онлайн-чат с оператором на официальном сайте ООО «Электронный проездной».

Напомним, что также обращения и вопросы граждан принимаются в группе Вконтакте «Электронный проездной г. Киров».