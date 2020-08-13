В Кирове для старшеклассников пройдет молодежный конкурс «Первый бизнес»

Участники смогут выразить свое мнение о предпринимательской деятельности в Кировской области и наметить пути развития собственного бизнес-проекта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодежь Кировской области в возрасте 14-17 лет приглашают принять участие в конкурсе «Первый бизнес».

Участникам конкурса «Первый бизнес» предстоит выразить свое мнение о специфике ведения предпринимательской деятельности в Кировской области, познакомиться с мерами государственной поддержки бизнеса, а также наметить пути развития собственного бизнес-проекта. Эти навыки будут полезны не только тем, кто уже планирует создавать собственный бизнес, но и молодым людям, которые пока только ищут себя. К участию в конкурсе «Первый бизнес» приглашены ученики старших классов, которым в скором времени предстоит определяться с будущей профессией.

Конкурс организует региональное министерство спорта и молодежной политики совместно с областным Дворцом молодежи. Мероприятие проводится при поддержке Минэкономразвития России и министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый, заочный, продлится до 20 октября. За это время участникам нужно зарегистрироваться на мероприятие в АИС «Молодежь России» . К заявке необходимо прикрепить конкурсную работу — эссе на одну из следующих тем: «Особенности ведения бизнеса в г. Кирове/Кировской области», «Каким должен быть настоящий предприниматель?», «Поддержка бизнеса со стороны государства», «Предпринимательство будущего: как изменятся принципы ведения бизнеса через 100 лет?», «Свой бизнес с нуля: как его построить?», «Бизнес и команда. Как собрать dream team?», «Хочу заработать первый миллион в 20 лет. Что нужно делать уже сейчас?». При оценке конкурсных работ будут учитываться формулировка проблемы, заложенной в эссе, аргументированность авторской точки зрения, а также речевое оформление сочинения, его смысловая целостность. По итогам проведения заочного этапа конкурса будут названы имена участников очного тура, который представляет собой хакатон «Бизнес в кризис».

Участникам хакатона (совместного решения проблемы на время) предстоит объединиться в команды по три человека, чтобы решить подготовленную организаторами задачу. Результатом командной работы должен стать готовый проект, направленный на решение бизнес-задачи. Решение кейсов будут оценивать действующие предприниматели Кировской области. По итогам оценки проектов, разработанных на очном этапе, определится команда-победитель, которая получит денежный приз.

Такой конкурс проводится в области впервые. Подробную информацию, анкету участника и форму согласия на обработку персональных данных можно найти в положении о конкурсе .