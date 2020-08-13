В Вахрушах появится современный кинозал

В кинозале будут новый экран, удобные кресла и современное звуковое оборудование. Фото: kirovreg.ru

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в этом году оборудует в России новейшей техникой 61 кинозал, в том числе один - в поселке Вахруши Слободского района.Там появится новый экран, удобные кресла и современное звуковое оборудование.

На это выделили 5 млн рублей. Условие одно: не меньше половины сеансов там должны демонстрировать отечественные новинки.

Такие кинозалы уже появились в 12 городах и поселках Кировской области.