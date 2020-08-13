Жительница Омутнинска убила мужа, чтобы прекратить его издевательства

Теперь за убийство женщине грозит до трех лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омутнинске пред судом предстанет местная жительница, убившая мужа. Следком по Кировской области сообщает, что расправа свершилась в состоянии аффекта, что значительно смягчит ее приговор.

Так, 3 апреля текущего года 51-летняя женщина убила своего мужа-ровесника «из личной неприязни». Схватила нож и нанесла несколько ударов. Мужчина скончался на месте от полученных травм. И уже после выяснилось, что у обвиняемой были свои мотивы.

Как утверждает следствие, она просто хотела прекратить свои мучения. По словам самой женщины, муж систематически издевался над ней - оскорблял и унижал, проявлял агрессию, любил подвыпить и отбирал у супруги пенсию. При этом сам нигде не работал. И в какой-то момент чаша терпения женщины переполнилась.

Обвиняемая признала свою вину и раскаялась в совершенном. Жительнице Омутнинска вменили статью «убийство в состоянии аффекта», по которой ей грозит до трех лет исправительных работ или лишения свободы.