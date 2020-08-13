В Кирове стало на 32 аварийных дома больше

Организовать снос зданий должен департамент городского хозяйства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация города Кирова опубликовала постановление о признании 32 многоквартирных домов аварийными. Согласно документу, организовать снос зданий должен департамент городского хозяйства. Кроме того, аварийные дома должны снести в течение шести месяцев с момента прекращения прав третьих лиц на помещения. Ответственным за исполнение назначили заместителя главы администрации города по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

Список домов, которые признаны аварийными и подлежат сносу:

Дома подлежащие сносу. Фото: admkirov.ru

Дома подлежащие сносу. Фото: admkirov.ru

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