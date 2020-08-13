Кировчанку обманули на 20 тысяч рублей при покупке лодочного мотора

Продавец товара попросил перечислить предоплату за доставку товара в сумме 20 тысяч рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

Об очередном случае дистанционного мошенничества рассказали в пресс-службе МВД по Кировской области. На этой раз жертвой мошенников стала кировчанка.

Полицейским она рассказала, что в интернете увидела объявление о продаже лодочного мотора по выгодной цене. Кировчанка связалась с автором публикации. Продавец товара попросил перечислить предоплату за доставку товара в сумме 20 тысяч рублей. Доверчивая девушка перевела деньги по указанным реквизитам. Однако после этого продавец перестал выходить на связь, а обещанный лодочный мотор так и не был доставлен.

Кировчанка обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника.

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