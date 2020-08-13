Все так же пасмурно: погода в Кирове в четверг, 13 августа

Сильного ветра, как и осадков, в этот день не ожидается. Фото: Олег УКЛАДОВ

Зонтики не берите, но и солнцезащитные очки - тоже. В четверг, 13 августа, в Кирове синоптики прогнозируют пасмурный и прохладный день. Днем температура воздуха достигнет отметки в +18 градусов. К вечеру она будет плавно падать, пока не понизится до +12 градусов. Такой она останется до следующего утра. Небо будет плотно затянуто тучами, по прогнозу синоптиков. Сильного ветра, как и осадков, в этот день не ожидается.

Прогноз подготовлен с помощью сервиса Яндекс.Погода.

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