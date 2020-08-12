Установлен карантин: в Куменском районе зарегистрирован случай бешенства

Бешенство выявлено у енотовидной собаки, которая забежала в деревню Кокориха. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кировской области зарегистрирован еще один случай бешенства. Он стал восьмым официально подтвержденным в текущем году.

По информации Управления ветеринарии Кировской области, 5 августа бешенство выявлено у енотовидной собаки, которая забежала в деревню Кокориха. В связи с чем на территории Большеперелазского сельского округа Куменского района вводится карантин по бешенству животных. Данный указ подписан губернатором Кировской области 11 августа 2020 года за номером 119.

Карантин по бешенству установлен сроком на два месяца. Согласно опубликованному указу, на карантинной территории запрещается:

- проведение выставок собак и кошек, выводки и натаскивания собак, а также торговля домашними животными;

- вывоз собак и кошек за пределы д. Кокориха муниципального образования Большеперелазское сельское поселение Куменского района Кировской области и охотничьих угодий;

- отлов диких животных, в том числе в угрожаемой зоне (на территории д. Башкерь, Блиненки, Дудинцы, Парфеновщина, Прохориха муниципального образования Большеперелазское сельское поселение Куменского района Кировской области, д. Плотники муниципального образования Вичевское сельское поселение Куменского района Кировской области, д. Бабкинцы, Вересники муниципального образования Куменское сельское поселение Куменского района Кировской области), для вывоза в зоопарк и с целью расселения в другие районы.

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