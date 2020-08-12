Лесничих Кировской области снабдили новой техникой

Эти автомобили зарекомендовали себя как надежный транспорт. Фото:kirovreg.ru

12 августа состоялась торжественная передача новой патрульной техники лесничествам региона. Автомобили направлены в филиалы учреждения «Кировлесцентр». Всего для лесничих закупили 40 вездеходов «УАЗ», истратив на это 29,6 млн рублей. Эти автомобили зарекомендовали себя как надежный транспорт. Их будут использовать при патрулировании лесов для выявления и пресечении лесного законодательства.

В последние годы активно идет обновление лесопатрульной техники. В 2018 году за счет средств бюджета Кировской области для лесной охраны были приобретены 17 автомобилей, а в 2019 году на выделенные из федерального бюджета средства приобретено 12 машин марки «УАЗ» высокой проходимости.