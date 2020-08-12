Кировчане смогут полюбоваться на падающие звезды нынешней ночью

Пик активности прогнозируют на период с 16 по 19 часов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хватаем фотоаппарат и едем за город на падающие звезды! По сообщению группы «Любительская Метеорология в Кирове», на сегодняшний день, 12 августа, приходится максимум метеорного потока Персеиды. Если объяснить проще - небо будет усыпано падающими звездами.

Наступление пика активности прогнозируют на период с 16 по 19 часов. Наиболее продуктивные наблюдение обещают до самой полуночи. Наблюдать в городе смысла нет - слишком много огней, и сильная засветка не позволит увидеть и половины метеоров. Рекомендуется отъехать от города примерно на 30 километров. Обязательно оденьтесь потеплее! Разводить костер или включать фары на машине лучше не стоит. Чем меньше искусственного света - тем лучше.

Метеоры будут лететь по всему небу, однако сосредоточьтесь лучше на определенной области. Не ниже 30 градусов над горизонтом, как советует группа. Не стоит забывать, что погода по области нынешней ночью в целом ожидается облачная, и условия в целом для наблюдения не слишком благоприятные. Но - попытайте счастья! И не забудьте загадать желание. А правила по съемке метеоров можете почитать здесь.